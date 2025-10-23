La Cour se déclare incompétente sur le recours du parti LD

La Cour constitutionnelle a rendu sa décision, dans la soirée du jeudi 23 octobre 2025, sur l’affaire de parrainage opposant le parti Les Démocrates (LD) au député Michel Sodjinou.

Saisie d’un recours du député Abdel Kamel Ouassagari, la Cour constitutionnelle s’est déclarée incompétente en l’état sur le dossier parrainage de Sodjinou pour la présidentielle 2026.

Le recours, introduit par le secrétaire administratif du parti Les Démocrates, visait à contester l’ordonnance du tribunal de première instance de Cotonou ayant conduit à l’annulation du parrainage accordé à Michel Sodjinou. Le requérant estimait que le juge des référés avait outrepassé ses pouvoirs dans une affaire relevant, selon lui, du contentieux électoral.

Les avocats du parti, Me Sadikou Alao et Me Victorien Fadé, ont plaidé la violation de la Constitution, du principe de séparation des pouvoirs et des droits fondamentaux du parti et de son président, Boni Yayi.

Dans sa délibération, la Cour a décidé de joindre les cinq recours déposés sur le même sujet avant de se déclarer incompétente en l’état, sans se prononcer sur le fond.

Cette décision met fin à l’espoir du parti Les Démocrates de voir invalidée l’ordonnance du tribunal prononçant l’annulation du parrainage du député Michel Sodjinou. Ne disposant pas du nombre de parrainages requis (28), le principal parti d’opposition ne pourra plus participer à l’élection présidentielle de 2026.

Le duo candidat des Démocrates, Renaud Agbodjo-Jude Lodjou fait partie de la liste des candidatures rejetées par la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA).

Seuls les duos Wadagni-Talata et Hounkpè-Hounwanou sont qualifiés pour la présidentielle du 12 avril 2026.

M. M.

