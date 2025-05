La Cour se déclare incompétente dans le dossier Philippe Houndégnon

L’ex-directeur général de la Police Nationale, Louis Philippe Houndégnon va continuer son séjour en prison. Ce lundi 19 mai 2025, la Cour s’est déclarée incompétente dans son dossier.

Poursuivi pour des faits présumés d’incitation à la rébellion et de harcèlement par le biais d’un système électronique, l’ex-directeur général de la Police Nationale, Philippe Houndégnon n’est pas encore fixé sur son sort. Après les réquisitions du ministère public, le verdict devrait être connu ce lundi 19 mai.

Le lundi 28 avril 2025 à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, le ministère public a requis 2 ans de prison ferme et 2.000.000 FCFA d’amende. Le ministère public a demandé la relaxe pure et simple de co-accusé, Camille Amoussou.

Ce lundi, la Cour s’est déclarée incompétente. Le dossier a été renvoyé en instruction. La Cour a aussi confirmé le mandat de dépôt de l’ex-directeur général de la Police Nationale.

Louis-Philippe Houndégnon a été interpellé à son domicile au quartier Arconville à Abomey-Calavi dans la nuit du mercredi 13 au jeudi 14 novembre 2024 après une perquisition. Les deux prévenus ont plaidé non coupable lors de l’audience du 24 févier 2025.

A.A.A

A.A.A

19 mai 2025 par ,