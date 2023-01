La Cour relève un traitement discriminatoire

Saisie des recours en incon

stitutionnalité de la décision de rejet de certaines candidatures au concours de recrutement des auditeurs de justice par le Ministère du travail et de la fonction publique, la Cour constitutionnelle a rendu, jeudi 19 janvier 2023, la décision DCC 23-003.

Après avoir écouté pendant plus d’une heure, jeudi 19 janvier 2023, un groupe de citoyens qui ont déposé des recours en inconstitutionnalité de la décision de rejet de certaines candidatures au concours de recrutement des auditeurs de justice par le Ministère du travail et de la fonction publique, les sages de la Cour constitutionnelle ont rendu une décision.

Un « traitement discriminatoire » des candidatures au concours des auditeurs de justice a été relevé par la Cour constitutionnelle. La Haute juridiction demande au ministère de la fonction publique de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de permettre à tous les candidats, quel que soit leur sexe, de participer dans des conditions d’égalité audit concours.

