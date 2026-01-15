jeudi, 15 janvier 2026 -

Législatives du 11 janvier

La Cour promet les résultats 72h après les chiffres certifiés de la CENA




La Cour constitutionnelle s’est engagée, jeudi 15 janvier 2026, à proclamer les résultats définitifs des élections législatives du 11 janvier dans un délai de 72 heures après la réception des données de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA).

Dans un communiqué publié, jeudi 15 janvier 2026, la Cour constitutionnelle a annocé qu’elle publiera les résultats des élections législatives du 11 janvier dernier « au plus tard dans les soixante-douze (72) heures de la date de réception des résultats certifiés par la CENA ».

La Cour souligne que ses membres et les rapporteurs adjoints « se sont aussitôt mis au travail » dès la mise à disposition des plis électoraux. L’institution rassure de traiter les données avec « célérité et transparence ».

Le document, signé par le Secrétaire général Gani Romuald Irotori, a reconnu que le vote a connu « des retards dans le démarrage » dans certaines circonscriptions, en raison de la complexité des scrutins couplés (législatif et communal).
M. M.

15 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




