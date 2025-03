La Cour des comptes comme garante de la performance de la réforme budgétaire et comptable

A la faveur d’un atelier d’échanges organisé ce mercredi 19 mars 2025 à Cotonou, le Plan stratégique 2025-2027 de la Cour des comptes a été exposé aux partenaires techniques et financiers (PTF), notamment la Cour des comptes de France, la GIZ, et l’Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des finances publiques (INTOSAI).

La Cour des comptes du Bénin dispose désormais d’un document d’orientation pour les trois prochaines années. Il s’agit du Plan stratégique de la période 2025-2027, exposé aux PTF ce mercredi 19 mars 2025. A travers ce document, la Cour des comptes s’est donnée comme vision, de « bâtir en trois ans, une juridiction financière exerçant efficacement ses attributions tout en la positionnant comme un garant de la performance de la réforme budgétaire et comptable ».

Pour réaliser cette vision, deux résultats stratégiques devront être obtenus. Il s’agit d’une part de parvenir à ouvrir efficacement l’ensemble de son champ d’action, et d’autre part, de se positionner en tant que garant reconnu de la performance de la réforme budgétaire et comptable.

Pour réaliser le premier objectif stratégique, 7 objectifs stratégiques devront être atteints. Il s’agit de renforcer le cadre normatif ; de renforcer les capacités des acteurs (magistrats, les auditeurs, etc) ; de développer un système d’informations performant ; de moderniser les services à travers la construction au niveau des services d’appui, un appui métier efficace ; d’augmenter l’effectif des magistrats ; d’avoir un regard vers l’interne ; et de procéder à la mise en place des infrastructures appropriées.

Par rapport au deuxième résultat stratégique, les objectifs stratégiques ci-après sont définis : assurer une compatibilité des systèmes d’informations de la Cour avec les systèmes d’informations au niveau de l’Etat ; privilégier un dialogue avec le ministère des finances pour l’accompagner à bâtir des actions visant à mieux concrétiser les réformes ; maîtriser de l’univers d’audit ; établir une relation avec l’Assemblée nationale ; et procéder à la mise en place d’une politique de communication.

Selon la présidente de la Cour des comptes, l’élaboration et l’adoption de ce plan stratégique relève d’un ensemble d’actions qu’elle a initiées depuis sa nomination. Le but visé à l’en croire, est d’assurer pleinement les nombreuses missions confiées à la juridiction tout en accompagnant le gouvernement dans la réforme budgétaire en cours. « Un plan aussi ambitieux soit-il, n’a de sens que s’il se traduit par des actions concrètes et des résultats mesurables », a fait savoir Ismath Bio Tchané Mamadou. La mise en œuvre du Plan stratégique de la juridiction qu’elle préside, nécessitera, « un engagement sans faille, un renforcement des capacités et un accompagnement technique et financier à la hauteur des ambitions ». Comptant sur l’expertise et l’engagement des PTF, elle les a exhortés à jouer le « rôle déterminant » que leur incombe la mise en œuvre de ce plan dont la vision repose sur 4 principales missions à savoir, juger, contrôler, évaluer et certifier.

Après la séance avec les PTF, un autre atelier d’échanges et de présentation a été organisé le même jour à l’intention des acteurs de la société civile.

F. A. A.

20 mars 2025 par ,