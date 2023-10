La Cour d’appel d’Abomey effectue la rentrée judiciaire 2023-2024

L’année judiciaire 2023-2024 de la Cour d’appel d’Abomey a été lancée ce jeudi 12 octobre 2023. C’est à travers une audience solennelle rehaussée par la présence du président de la Cour suprême, Victor Dassi Adossou, et des cadres du ministère de la justice et de la législation, conduite par le directeur adjoint de cabinet, Gilbert Ulrich Togbonon.

« Les défis du volume et de la complexité des affaires en matière foncière », c’est le thème retenu pour la rentrée judiciaire 2023-2024 de la Cour d’appel d’Abomey. Exposant ses réflexions, Me Zacharie Baba Body, représentant des professions judiciaires, observe que les Béninois sont « des férus des tribunaux » quand il s’agit de litiges fonciers et domaniaux. Fait révélé à la Cour spéciale des affaires foncières (CSAF) récemment créée, et qui a déjà enregistré plus de 8.000 dossiers. Les dossiers fonciers selon lui, sont délicats et sensibles dans une société où la terre a une valeur marchande et souvent source de litiges. Selon Me Baba Body, pour que la justice puisse traiter efficacement et dans le délai ces dossiers, l’allègement de la masse de travail affecté à chaque magistrat serait nécessaire.

Le Procureur général près la Cour d’appel d’Abomey a évoqué le nombre insuffisant de magistrats qui doivent faire face à une masse considérable de dossiers. Selon Christian Atayi, l’insécurité foncière peut être freinée à condition que la chancellerie fasse des efforts dans le sens de la spécialisation des magistrats et l’amélioration du cadre de travail. « C’est la thérapie pour effectivement imprimer un nouvel élan aux tribunaux du ressort de la Cour d’appel de d’Abomey », a-t-il soutenu.

S’inscrivant dans la même logique que le procureur général, le président de la Cour d’appel d’Abomey a précisé que l’insécurité foncière dans le Zou et ses environs, est une préoccupation majeure pour les populations. Sur les tribunaux (Abomey, Lokossa, Aplahoué, Savalou, Dassa, Savè, Comé et Covè) devant être placés sous sa cour, seuls six sont opérationnels. « Les tribunaux de Savè et de Covè attendent toujours d’être ouverts. Et les chambres foncières et pénales sont les plus sollicitées », a rappelé Jacques Hounsou. Il a souhaité à l’occasion, le désengorgement des autres tribunaux qui passe selon lui, par l’ouverture de ceux de Savè et de Covè.

13 octobre 2023 par ,