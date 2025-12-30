mardi, 30 décembre 2025 -

Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :     ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T poste disponible sur le BENIN . Et un HYDROGRAPHE Contact +229 0197339898 : ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T (…)     Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)    

Élections du 11 janvier 2026

La Cour constitutionnelle lance la formation de ses délégués électoraux




La Cour constitutionnelle a lancé, ce lundi 29 décembre 2025, la formation de ses délégués départementaux, communaux et d’arrondissement.

Pour le bon déroulement des élections du 11 janvier, la Cour Constitutionnelle a recruté des délégués qui sont chargés d’observer le processus électoral et de signaler toute irrégularité, conformément à la Constitution. Dans le Littoral, elle a sélectionné 85 délégués.

Une formation organisée ce lundi à la mairie de Cotonou a permis de sensibiliser les délégués. Les communications ont porté sur les missions et le comportement attendu des délégués. Le greffier en chef de la Cour, Me Sylvestre Farra a axé sa communication sur le serment et ses implications.

Les délégués électoraux sont appelés à fournir des rapports. Le secrétaire général Dr Romuald Irotori, a invité les délégués électoraux à bien mener leur mission.

La Cour a déployé les conseillers sur l’ensemble du territoire national. La formation des délégués est aussi en cours dans plusieurs autres villes du Bénin.

A. A. A

30 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso




Le jeudi 1er janvier déclaré férié, chômé et payé


30 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La journée du jeudi 1er janvier 2026 est déclarée fériée, chômée et (…)
Liste des assistants aux coordonnateurs d’arrondissement et de zone


30 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La liste des assistants des coordonnateurs d’arrondissement et de zone (…)
106 cybercriminels arrêtés et 4318 comptes fermés


29 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
En un mois, 106 cybercriminels ont été arrêtés au Bénin et 4318 comptes (…)
20.000 habitants accèdent à l’eau potable à Dérassi


28 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
L’accès à l’eau potable progresse dans la commune de Kalalé. Deux (…)
Ce que révèle l’enquête policière sur la mutinerie


28 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le gouvernement a dressé un premier bilan matériel des violences de la (…)
Vers un nouveau nom et un nouveau visage pour le Palais des congrès


27 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Conseil extraordinaire des ministres, tenu vendredi 26 décembre (…)
Les grandes décisions prises ce vendredi 26 décembre


26 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le gouvernement s’est réuni ce vendredi 26 décembre 2025, en session (…)
COMPTE RENDU DU CONSEIL DES MINISTRES DU 26 DÉC. 2025


26 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le Conseil des Ministres s’est réuni vendredi, le 26 décembre 2025, (…)
La CBDH recrute des moniteurs électoraux


25 décembre 2025 par Marc Mensah
Dans le cadre des élections générales de 2026, la Commission Béninoise (…)
L’OIT et ses partenaires tracent la voie vers un travail domestique (…)


24 décembre 2025 par La Rédaction
Au Bénin, l’initiative TRADOM de l’OIT a validé deux études (…)
La HAAC impose aux médias la diffusion des messages d’intérêt public


24 décembre 2025 par Marc Mensah
La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC), a (…)
Talon défend la démocratie comme un levier de développement


23 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le chef de l’Etat Patrice Talon était face aux députés de la 9e (…)
‘’Oui, le Bénin a trouvé sa voie’’ (Président Patrice Talon)


23 décembre 2025 par Marc Mensah
Le président Patrice Talon a prononcé, ce mardi 23 décembre 2025, son (…)
La course aux trophées lancée pour la 8ᵉ édition du BSA


23 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
La 8e édition du Bénin Showbiz Awards (BSA) a été officiellement lancée (…)
Calendrier de passage thématique des partis dans la presse écrite


22 décembre 2025 par Marc Mensah
À l’occasion des élections communales et législatives couplées du 11 (…)
’’C’est toujours la Constitution de 1990’’ (Prof Gilles Badé)


22 décembre 2025 par Marc Mensah
La promulgation de la Constitution révisée le 17 décembre dernier (…)
Ces compétences que la Cour constitutionnelle cède au Sénat


22 décembre 2025 par Marc Mensah
La Cour constitutionnelle voit son champ d’action se réduire au profit (…)
Prof. Albert Bienvenu Akoha célébré par ses pairs


20 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
L’amphithéâtre Houdégbé de l’Université d’Abomey-Calavi (UAC) a servi (…)
