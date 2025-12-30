La Cour constitutionnelle lance la formation de ses délégués électoraux

La Cour constitutionnelle a lancé, ce lundi 29 décembre 2025, la formation de ses délégués départementaux, communaux et d’arrondissement.

Pour le bon déroulement des élections du 11 janvier, la Cour Constitutionnelle a recruté des délégués qui sont chargés d’observer le processus électoral et de signaler toute irrégularité, conformément à la Constitution. Dans le Littoral, elle a sélectionné 85 délégués.

Une formation organisée ce lundi à la mairie de Cotonou a permis de sensibiliser les délégués. Les communications ont porté sur les missions et le comportement attendu des délégués. Le greffier en chef de la Cour, Me Sylvestre Farra a axé sa communication sur le serment et ses implications.

Les délégués électoraux sont appelés à fournir des rapports. Le secrétaire général Dr Romuald Irotori, a invité les délégués électoraux à bien mener leur mission.

La Cour a déployé les conseillers sur l’ensemble du territoire national. La formation des délégués est aussi en cours dans plusieurs autres villes du Bénin.

