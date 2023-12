La Cour constitutionnelle du Bénin aux assises de l’AA-HJF en Guinée

L’Association Africaine des Hautes Juridictions Francophones (AA-HJF) tient ses 19èmes assises statutaires du 4 au 6 décembre 2023 en Guinée Conakry. Des assises ouvertes ce lundi avec la participation d’une délégation de la Cour constitutionnelle du Bénin.

Une délégation de la Cour constitutionnelle du Bénin composée du Professeure Dandi Gnamou, de la secrétaire Sérapie Isabelle Aïssi Djonnon Djato et de Aboudoulatif Sidi, Directeur de la recherche et de la documentation prend part aux 19èmes Assises statutaires de l’Association Africaine des Hautes Juridictions Francophones (AA-HJF).

Les assises ouvertes, lundi 4 décembre 2023 en Guinée Conakry, réunissent juristes, experts en droit, professeurs d’universités, présidents de cours et tribunaux autour du thème : le droit transitoire en Afrique.

La rencontre entend examiner sur la base d’études de cas les causes, les manifestations des crises politiques en Afrique ainsi que leurs effets ; analyser la nature juridique et la pertinence des accords politiques et autres modes de gestion de l’Etat, analyser la pertinence des instruments régionaux et internationaux de prévention, de gestion et de sortie de crise afin d’en dégager les constantes et les grandes tendances juridiques et institutionnelles en période de crise et de sortie de crise en Afrique.

Ces assises statutaires prendront fin mercredi 6 décembre. Il s’agit notamment d’un colloque international, des réunions du Conseil d’Administration et de l’Assemblée Générale.

