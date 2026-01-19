La Cour constitutionnelle confirme les résultats de la CENA

La Cour constitutionnelle a proclamé ce lundi 19 janvier 2026, les résultats définitifs des élections législatives du 11 janvier 2026. Ces résultats confirment les grandes tendances annoncées par la Commission électorale nationale autonome (CENA) samedi 17 janvier dernier.

Les résultats définitifs des élections législatives du 11 janvier 2026 sont connus. Ils proclament la victoire du parti Union progressiste le renouveau (UP-R), avec 41,21% des suffrages contre 36,62 pour le Bloc républicain (BR).

Les Démocrates (LD), totalise 16,20% contre 4,78% pour la Force cauris pour un Bénin émergent (FCBE). Le MOELE BENIN quant à lui, recueille 1,19 des voix.

Au plan national, seuls les partis UPR, BR et LD ont pu atteindre le seuil des 10%. Mais à l’échelle des 24 circonscriptions électorales (CE), seuls le BR et l’UP-R ont pu atteindre les 20% et sont éligibles aux sièges. L’UP-R, obtient 60 députés contre 49 pour le BR.

Les Démocrates, faute du seuil de 20% dans toutes les circonscriptions électorales et d’accord de gouvernance, n’ont pu lever des sièges.

Les candidats disposent de 10 jours pour formuler des recours devant la Cour constitutionnelle à partir de ce lundi 19 janvier 2026.

F. A. A.

19 janvier 2026 par ,