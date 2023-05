La Conférence épiscopale du Bénin s’en préoccupe

La Conférence épiscopale du Bénin (CEB) a tenu du 24 au 26 mai 2023, sa 3e session plénière. Plusieurs sujets d’actualité, notamment l’insécurité et la cybercriminalité

dans le pays étaient au cœur des assises du clergé catholique.

La situation sécuritaire du Bénin marquée par les attaques répétées de groupes armés dans la région septentrionale, la cybercriminalité et la hausse des prix des produits de première nécessité sont entre autres, les sujets abordés par les évêques du Bénin au cours de leur 3e session plénière. Ces différentes questions selon le communiqué publié au terme des assises vendredi 26 mai, méritent selon le clergé catholique, « une profonde réflexion et des actions concrètes ». « Les prises d’otage, le préoccupant fléau de la cybercriminalité au sein de la couche juvénile, la flambée des taxes avec la hausse des prix sur les produits de première nécessité », relève le communiqué signé de Mgr Roger Houngbédji, archevêque de Cotonou, président de la CEB.

Les évêques du Bénin ont par ailleurs salué la mémoire des victimes des attaques, et présenté leurs condoléances aux familles éplorées. Ils n’ont pas manqué de saluer les efforts du gouvernement et des forces de défense et de sécurité pour assurer la sécurité des populations, et l’intégrité du territoire national.

F. A. A.

