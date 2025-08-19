mardi, 19 août 2025 -

Sport

La Confédération Africaine de Tennis en conclave à Cotonou




Cotonou, la capitale économique du Bénin abrite à partir du jeudi 21 août 2025, une réunion du comité exécutif de la Confédération africaine de tennis (CAT). Les travaux prévus pour durer 2 jours, sont placés sous la présidence de Jean-Claude TALON, président de la CAT.

A l’invitation de Jean-Claude TALON, président de la Confédération africaine de tennis, les élus des 5 zones africaines vont se réunir à Cotonou, pour un conclave. Les assises visent à lancer un nouvel ordre du Tennis africain et réévaluer la place de cette discipline sportive à l’échelle mondiale.
Au cours de leurs échanges, Jean-Claude TALON et ses invités, Germain ICKONGA (président de la zone 3), Jonas ALBERTO JR (président de la zone 5), Fatime KANTE (représentante des femmes à la CAT), Ifedayo AKINDOJU (président de la zone 2), Hichem RIANI (secrétaire général) et Aziz Laarraf vont discuter des questions majeures et stratégiques pour le développement du Tennis en Afrique. Au nombre des points inscrits à l’ordre du jour, figurent la compétition des jeunes, la formation des formateurs, les infrastructures et la place du continent africain dans les compétitions mondiales.
Cette session du comité exécutif de la CAT fait suite à la première Assemblée générale annuelle, tenue à Maputo, en novembre 2024. Elle vise par ailleurs à préparer la prochaine Assemblée générale de l’organisation, prévue pour novembre 2025.
Au cours de leur séjour à Cotonou, les membres du comité exécutif de la CAT vont effectuer une visite de terrain. Ils vont prendre connaissance des infrastructures de Tennis en cours de construction au Bénin, visiter des clubs, etc.
La Confédération africaine de tennis est créée à Lagos, au Nigéria, en janvier 1973. En tant qu’organe de direction régionale pour le sport du tennis et sous les auspices de la Fédération internationale de tennis, elle représente la plus grande association régionale de la Fédération internationale de tennis, avec 52 Etats membres en 2020.
Depuis 2023, la Confédération est dirigée par le béninois, Jean-Claude TALON.

19 août 2025 par Judicaël ZOHOUN




