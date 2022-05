La Classe 95-2 fête 25 ans de service

La Classe 95-2 des Forces armées béninoises (FAB) fête ses 25 ans service. Les manifestations entrant dans le cadre de cette célébration se déroulent du jeudi 19 au samedi 21 mai 2022.



La Classe 95-2 de l’armée béninoise naquit il y a 25 ans. Les militaires membres de cette promotion veulent marquer l’évènement d’un sceau particulier.

Selon le programme, les manifestations démarrent, ce jeudi 19 mai 2022, à 06h par divers cultes. Une campagne de don de sang et de dépistage du cancer de sein, et du cancer du col de l’utérus est prévue au camp Ghézo à 10h.

Deux conférences seront animées dans l’après-midi à l’amphithéâtre Gaston Coovi sur les thèmes : « Comment s’assurer une bonne retraite, et le réseautage ».

Le vendredi 20 mai 2022 à 06h, marche de cœur sur 06km à partir de Fidjrossè fin pavé. A 14h, Ballon militaire : 1er BCP VS diaspora sur le terrain de camp Ghézo, suivi d’une réunion.

La célébration des 25 ans de la Classe 95-2 s’achève samedi 21 mai à 13h par une réjouissance.

F. A. A.

