La Cité ministérielle à Cotonou déjà à 90% de réalisation

Le chantier de la Cité administrative à Cotonou évolue à grands pas. Tel est le constat fait, mercredi 06 décembre 2023, par le Ministre d’État, ministre du Développement et de la Coordination de l’Action gouvernementale, Abdoulaye Bio Tchané et des membres de son cabinet.

Les travaux de construction de la Cité administrative à Cotonou sont exécutés à 90%, selon le point fait, mercredi dernier, au Ministre d’État Abdoulaye Bio Tchané par le Directeur Général de la SImAU Achille Houssou et les responsables de l’entreprise ACC.

Une visitée guidée du chantier a permis au ministre et à sa délégation de constater que les travaux évoluent à grands pas. Pour le ministre du Développement, le cap doit être maintenu afin que le joyau soit réceptionné dans les délais.

La Cité administrative est dédiée aux Cabinets ministériels. Elle fait partie des chantiers inscrits au Programme d’Actions du Gouvernement 2021-2026.

L’infrastructure est composée de dix (10) bâtiments de six (06) niveaux (R+5) ; d’un bâtiment de quatre (04) niveaux (R+3) avec un parking de cinq cent (500) places au Rez de chaussée, 1er et 2ème étages et un restaurant de plus de mille (1.000) places au 3ème étage.

