La Cité administrative opérationnelle en mars 2026

Les travaux de construction de la Cité administrative évoluent à Ahossougbéta, dans la commune d’Abomey-Calavi. La livraison de ce joyau est prévue pour mars 2026.

Initiée dans le cadre du Programme d’Action du Gouvernement (PAG) du président Patrice Talon, la Cité administrative d’Abomey-Calavi s’impose comme un projet structurant. Elle est construite sur un domaine de 40 hectares. « Ce projet fait partie des projets initiés par le gouvernement du président Patrice Talon pour révolutionner le secteur de l’administration publique », explique le directeur général de l’Habitat et de la Construction. Victor Kouassi Ananouh souligne que cette infrastructure permettra de réduire les frais liés aux nombreux baux que l’État contracte chaque année pour loger ses services. « Cette économie va nous permettre de faire face à la réalisation d’autres projets de société et de développement », précise-t-il.

Mais au-delà des considérations économiques, l’enjeu est aussi d’ordre pratique. « La Cité administrative va réunir sur le même site toute l’administration technique publique pour faciliter en réalité la vie aux usagers, à la population », ajoute le directeur général.

Sur le terrain, le projet affiche un niveau d’avancement encourageant. « Nous avons dépassé 50 % d’exécution. Les gros œuvres sont achevés à 100 %, et nous sommes désormais dans la phase des finitions et des lots architecturaux », confirme Salahdine Maher, directeur de projet chez Koffi & Diabaté Architectes. Selon lui, tout est mis en œuvre pour respecter l’échéance de mars 2026.

La cheffe projet à la SIMAU, Phrodie Ayemonna, détaille les composantes du chantier : « Nous avons 16 bâtiments administratifs de type R plus 3. Nous avons également un pôle de restauration constitué d’un restaurant d’environ 1 300 m² avec 3 maquis et chaque maquis occupe environ 500 m² en termes de surface ».

Le site comprend un centre de conférence, un centre médical, un important aménagement paysager, des parkings pour voitures et motos, et une viabilisation complète du site pour un cadre de travail moderne et agréable.

La Cité administrative d’Abomey-Calavi se veut un modèle de rationalisation et d’efficacité dans la gestion publique. Pour Victor Kouassi Ananouh, « le social est à travers tous les projets du gouvernement ».

À l’horizon, mars 2026, la Cité administrative d’Abomey-Calavi devrait devenir le principal pôle administratif du pays, incarnant la vision d’un État moderne, efficace et proche de ses citoyens.

A.A.A

16 octobre 2025 par ,