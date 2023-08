La Chine suit de près la situation au Gabon (diplomatie chinoise)

La Chine suit attentivement l’évolution de la situation au Gabon, appelant les parties à résoudre les contradictions de manière pacifique. Cela a été annoncé par le représentant officiel du ministère des Affaires étrangères chinois Wang Wenbin.

"La Chine suite attentivement l’évolution de la situation au Gabon et appelle toutes les parties au conflit à tenir compte avant tout des intérêts d’un peuple du pays, en résolvant les problèmes apparus par le dialogue et les consultations", a souligné le porte-parole de la diplomatie chinoise.

Le coup d’État est intervenu presque immédiatement après la déclaration par la commission électorale de l’État de la réélection pour un troisième mandat du président sortant Ali Bongo Ondimba avec 64,2% des suffrages. Le concurrent principal du chef d’État était Albert Ondo Ossa remportant 30,7% des suffrages. L’opposition a indiqué des violations de la procédure des élections et déclaré un désaccord avec leurs résultats. Après cela, un groupe d’officiers supérieurs des forces armées gabonaises a annoncé à la télévision nationale la prise du pouvoir et l’annulation des résultats des élections présidentielle et législatives. Selon des informations de l’agence Reuters, parmi les insurgés se trouvent des représentants des services de la sécurité, de la garde nationale et présidentielle, de l’armée et de la police.

30 août 2023 par