La Chine offre des drones de combat à l’armée béninoise

La Chine met à la disposition des Forces armées béninoises des drones de reconnaissance et de combat. La cérémonie de remise du don a été présidée par le ministre de la Défense Nationale, Fortunet Alain Nouatin, vendredi 24 mars 2023, en présence du Général de Brigade Fructueux Gbaguidi, Chef d’État-Major Général des Forces Armées Béninoises.

Le Bénin reçoit le soutien de la Chine dans le cadre de la lutte contre le terrorisme à travers un don de drones. Il s’agit des drones de Type PMR-50 de la société Norinco équipés de lances grenades et autres munitions.

Le ministre Fortunet Alain Nouatin et les autorités ont assisté à un vol de démonstration.

Dans son intervention, l’Ambassadeur de la Chine près le Bénin Peng Jingtao a relevé le professionnalisme de l’armée béninoise dans le cadre de la lutte contre les groupes armés. Il s’est aussi réjoui de la bonne coopération entre la Chine et le Bénin vieille de plus de 50 ans. L’ambassadeur a renouvelé la volonté de son pays à accompagner les efforts du Bénin pour assurer la sécurité et la protection de tous.

Le ministre de la Défense Nationale a remercié la Chine pour ce don qui permettra aux soldats béninois de multiplier leurs interventions et stratégies.

La cérémonie a été marquée par la signature des documents de cession.

En 2018, la Chine avait fait un don de matériels notamment des bus, des camions citernes, des camions de transport logistique ainsi que de transport de troupe et du matériel d’armements et de munitions à l’armée béninoise. Les militaires ont également bénéficié de plusieurs formations.

A.A.A

25 mars 2023