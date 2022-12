La Chine offre 28 millions FCFA à 62 étudiants béninois

62 meilleurs étudiants béninois répartis dans plusieurs catégories ont reçu des prix d’excellence, vendredi 2 décembre 2022, dans le cadre de l’« Initiative de la ceinture et de la route de la soie » entre la République Populaire de Chine et le Bénin. C’est à travers une cérémonie organisée à la salle Fleuve Jaune du Ministère des Affaires Étrangères et de la coopération en présence de la Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique Professeur Eléonore Yayi Ladékan, du Ministre des Affaires Étrangères et de la Coopération Aurélien Agbénonci et de l’Ambassadeur plénipotentiaire de la République populaire de Chine près le Bénin Ping Jingtao.

Des enveloppes financières de 500.000, 300.000 et 200.000 FCFA respectivement pour les trois meilleurs de chaque filière ; un chèque de 2 000.000 FCFA pour chacun des 4 lauréats de la catégorie « meilleure innovation » ; 500.000FCFA pour chacun des bénéficiaires des prix spéciaux "Meilleure lauréate et Meilleur Étudiant ayant un besoin spécifique" et des bourses d’études en Master en Chine à 4 meilleurs bénéficiaires de l’année dernière pour avoir fait bon usage des fonds mis à leur disposition et le maintien de leur performance académique. Au total 62 meilleurs étudiants répartis dans plusieurs catégories ont été gratifiés, vendredi 2 décembre 2022, d’un montant de 28 millions de francs CFA offert par l’ambassade de Chine près le Bénin et l’entreprise WAPCO-BÉNIN. C’est dans le cadre de l’« Initiative de la ceinture et de la route de la soie » entre la République Populaire de Chine et le Bénin.

Pour la Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique Professeur Eléonore Yayi Ladékan, l’Initiative s’inscrit désormais dans la durée et dans l’esprit des apprenants. La ministre a salué l’excellente qualité des relations de coopération entre le Bénin et la République Populaire de Chine.

L’Ambassadeur plénipotentiaire de la République populaire de Chine près le Bénin Ping Jingtao a invité les lauréats à « être des porteurs de progrès et de développement ».

L’« Initiative de la ceinture et de la route de la soie » est à sa 4è édition.

M. M.

4 décembre 2022 par