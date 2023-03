Le président Patrice Talon a apprécié, ce dimanche 5 mars 2023, le modèle de la Chine dans un entretien accordé à la chaîne de télévision française LCI.

« La Chine, c’est déjà le présent. Il faut constater qu’elle est une puissance incontournable. Elle donne l’exemple de ce qu’on peut partir de rien pour se développer et devenir une puissance. La Chine m’inspire beaucoup », a déclaré le président béninois Patrice Talon. Le modèle chinois, poursuit-il, l’effort sur soi, la bonne gouvernance sont des éléments qui devraient inspirer tous les pays sous-développés puisque le développement est à la portée de tout le monde.

Le Chef de l’Etat s’est aussi prononcé sur les droits humains et la démocratie en Chine. Selon lui, « la liberté et la démocratie sont un bien inaliénable ». « Il faut que chaque individu puisse vivre librement sur terre et s’exprimer en ce qui concerne la gouvernance de sa communauté », a-t-il affirmé. Mais, souligne Patrice Talon, « il ne faut pas que la démocratie soit un leurre parce qu’on reproche à certains pays africains de ne suffisamment pas promouvoir la démocratie, les libertés et les droits de l’Homme ».

« Reprocher à la Chine de ne pas promouvoir suffisamment la démocratie, les droits de l’Homme et la démocratie, moi je dis une chose, s’il y a de la démocratie sans bonne gouvernance, c’est aussi grave que le défaut de démocratie et c’est pour cela que le développement socio-économique est un impératif autant que la démocratie et la liberté sont des impératifs », a déclaré le Chef de l’Etat.

A la question de savoir si l’immense puissance démographique chinoise et l’immense puissance démographique africaine sont appelées à être d’une certaine manière, un avenir du monde, Patrice Talon répond : « Est-ce que vous n’avez pas l’impression qu’il y a 10 ans, 20 ans et aujourd’hui, les choses ont beaucoup bougé en Chine ? Est-ce que vous avez vraiment l’impression qu’aux plans de la liberté et de la démocratie, que rien n’a bougé en Chine depuis 30 ans ou 40 ans ? Moi, je suis à la charge ».

« Je peux vous dire combien parfois, la bonne gouvernance peut heurter en apparence la promotion de la démocratie ou des libertés et parfois c’est très difficile face aux mauvaises habitudes communautaires », a-t-il indiqué.

Patrice Talon précise qu’il n’aime pas focaliser « l’image du monde sur l’Afrique parce que parfois, c’est consolateur pour nous et ce n’est pas bien ». « Dire que l’avenir, c’est l’Afrique. Et le présent ? Il faut travailler pour que le présent soit meilleur, qu’il y ait un bien-être et que chacun joue sa part dans l’évolution du monde et personne ne peut prédire ce que sera l’humanité dans 1000 an », a-t-il affirmé.

Akpédjé Ayosso

6 mars 2023