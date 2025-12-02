La Chine lance la déclaration d’entrée en ligne pour les étrangers

Les voyageurs étrangers peuvent désormais remplir leur carte d’entrée avant d’arriver en Chine, selon une annonce des autorités.

Les voyageurs étrangers se rendant en Chine pourront saisir leurs informations personnelles et de voyage avant leur arrivée dans le pays, via plusieurs canaux numériques : le site web et la plateforme administrative de l’organisme, une application mobile dédiée, ainsi qu’un mini-programme disponible sur WeChat et Alipay. Un code QR, affiché sur la carte d’entrée, permettra également d’accéder directement au formulaire en ligne.

L’annonce a été faite par l’Administration nationale de l’immigration (ANI).

Pour les personnes ne disposant pas des moyens techniques nécessaires, la Chine assure qu’il sera toujours possible de compléter la déclaration à l’arrivée, en scannant un code QR au poste-frontière, en utilisant les équipements intelligents installés sur place ou, si besoin, en remplissant une carte d’entrée papier.

Les autorités précisent que sept catégories d’étrangers seront exemptées de cette démarche. Cela inclut les titulaires d’une carte de résident permanent étranger en Chine ; les détenteurs d’un permis de voyage pour la Chine continentale réservé aux résidents de Hong Kong et Macao (non ressortissants chinois) ; les voyageurs munis d’un visa de groupe ou bénéficiant d’une exemption de visa de groupe ; les passagers en transit direct de moins de 24 heures ; les visiteurs débarquant puis rembarquant sur un navire de croisière ; les usagers des voies rapides ; ainsi que les membres d’équipage étrangers à bord de moyens de transport franchissant les frontières chinoises.

Avec ce dispositif numérique, la Chine entend moderniser le passage aux frontières et réduire les délais de contrôle, dans un contexte de reprise progressive des mobilités internationales.

M. M.

2 décembre 2025 par ,