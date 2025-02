La Chine forme des artilleurs des Forces armées béninoises

Un détachement d’instruction opérationnelle, composé de douze (12) techniciens chinois, séjourne au Bénin depuis le 22 février 2025. Ils forment les artilleurs des Forces armées béninoises.

En mission jusqu’au 7 mars 2025, des techniciens chinois forment les personnels du 1er Bataillon d’Artillerie Mixte et de la Direction du Matériel des Armées sur l’utilisation et la maintenance de pièces d’artillerie. En 2024, la République Populaire de Chine a cédé des pièces d’artillerie au profit des Forces armées béninoises. Selon le communiqué de l’Etat-major général des Forces armées béninoises, la formation a été organisée dans l’optique d’un meilleur transfert de compétence et d’une utilisation efficiente de cet important lot de matériels.

« L’artillerie, arme savante et arme des feux, contribue à la décision en exerçant sur l’adversaire des effets directs, sélectifs et souvent déterminants pour la victoire au front. C’est l’Ultima ratio regum », informe la même source. Elle est présente « au cœur du combat par ses capteurs, ses capacités géographiques ou de ciblage, ses drones et ses radars, ses obus, roquettes et missiles et s’assure de la sauvegarde de ses frères d’armes au contact ou sous les feux de l’ennemi ». « Elle est et restera capitale dans la victoire contre l’ennemi terroriste », ajoute l’Etat-major général des Forces armées béninoises.

A.A.A

