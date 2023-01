Le chef de la diplomatie Qin Gang chinoise a effectué, vendredi 13 janvier 2023, une visite de travail au Bénin. C’est dans le cadre d’une tournée africaine entamée depuis le lundi 09 janvier dernier.

Renforcement de la coopération entre la Chine et le Bénin à travers une visite de travail du chef de la diplomatie chinoise. Qin Gang a été introduit au cabinet du Chef de l’État au Palais de la Marina, par son homologue béninois Aurélien Agbénonci. Patrice Talon et le chef de la diplomatie chinoise ont échangé sur les projets en cours et apprécié leur mise en œuvre. Les discussions ont aussi porté sur la consolidation de la coopération sino-béninoise.

« La Chine entend travailler ensemble avec le Bénin pour concrétiser les projets convenus par les deux parties dans le cadre de la mise en œuvre des neuf (09) programmes de la coopération Afrique-Chine pour les trois prochaines années, programmes retenus lors du Forum sur la coopération sino-africaine (FCSA) », a déclaré Qin Gang au terme de sa rencontre avec le Chef de l’État béninois.

Ce sont, poursuit-il, des projets d’infrastructures dans le domaine manufacturier et dans le domaine de la santé. Il y a également des projets de coopération prioritaires sur lesquels les deux pays doivent travailler pour assurer la mise en œuvre au service du bien-être du peuple béninois.

Le diplomate chinois a remercié Patrice Talon et salué les actions de développement en cours au Bénin sous son leadership.

A.Ayosso

