La Chambre des appels réduit les peines de Vodonou et ses coaccusés

La Chambre des appels de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a rendu une nouvelle décision dans le dossier casse d’une banque impliquant l’ex député Désiré Vodonou. Condamné à 14 ans de prison en première instance, le prévenu et ses coaccusés ont vu leur peine réduite à 7 ans de prison au terme d’une audience ce lundi 17 novembre 2025.

Ouf ! de soulagement pour Désiré Vodonou, l’ex chef d’Agence de BGFI Godomey, Sylvestre Attadé, et l’informaticien sénégalais, Sy Sérigne Abdoule Aziz. Condamnés tous à 14 ans de prison dans le dossier casse d’une banque et à une amende de 2 milliards 110 millions FCFA, les prévenus ont fait appel de la décision rendue en première instance. Après plusieurs mois d’instruction, la Chambre des appels de la CRIET a rendu son verdict ce lundi 17 novembre 2025. Elle les a condamnés à une peine de 07 ans de prison, et à un peu plus de 700 millions FCFA d’amende.

Dans sa décision, le juge a confirmé la confiscation de tous les biens de Désiré Vodonou et ses coaccusés, à l’exception de ceux réservés à l’usage familial. La Chambre des appels de la CRIET a également confirmé l’interdiction de séjour au Bénin du Sénégalais, Sy Sérigne Abdoule Aziz, après sa peine, ainsi que l’interdiction d’exercer la profession de banquier à l’égard de l’ex chef d’agence BGFI de Godomey.

L’affaire casse d’une banque a éclaté en 2022. Les prévenus ont été interpellés pour avoir tenté de s’immiscer dans le système informatique de la BGFI pour y introduire de l’argent en provenance de Russie. Fait qui relève selon le ministère public, de blanchiment de capitaux. Dans le processus, le chef d’agence devrait faciliter l’opération, avec l’appui de l’informaticien sénégalais.

F. A. A.

18 novembre 2025 par ,