mardi, 18 novembre 2025 -

635 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Affaire casse d’une banque à la CRIET

La Chambre des appels réduit les peines de Vodonou et ses coaccusés




La Chambre des appels de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a rendu une nouvelle décision dans le dossier casse d’une banque impliquant l’ex député Désiré Vodonou. Condamné à 14 ans de prison en première instance, le prévenu et ses coaccusés ont vu leur peine réduite à 7 ans de prison au terme d’une audience ce lundi 17 novembre 2025.

Ouf ! de soulagement pour Désiré Vodonou, l’ex chef d’Agence de BGFI Godomey, Sylvestre Attadé, et l’informaticien sénégalais, Sy Sérigne Abdoule Aziz. Condamnés tous à 14 ans de prison dans le dossier casse d’une banque et à une amende de 2 milliards 110 millions FCFA, les prévenus ont fait appel de la décision rendue en première instance. Après plusieurs mois d’instruction, la Chambre des appels de la CRIET a rendu son verdict ce lundi 17 novembre 2025. Elle les a condamnés à une peine de 07 ans de prison, et à un peu plus de 700 millions FCFA d’amende.
Dans sa décision, le juge a confirmé la confiscation de tous les biens de Désiré Vodonou et ses coaccusés, à l’exception de ceux réservés à l’usage familial. La Chambre des appels de la CRIET a également confirmé l’interdiction de séjour au Bénin du Sénégalais, Sy Sérigne Abdoule Aziz, après sa peine, ainsi que l’interdiction d’exercer la profession de banquier à l’égard de l’ex chef d’agence BGFI de Godomey.
L’affaire casse d’une banque a éclaté en 2022. Les prévenus ont été interpellés pour avoir tenté de s’immiscer dans le système informatique de la BGFI pour y introduire de l’argent en provenance de Russie. Fait qui relève selon le ministère public, de blanchiment de capitaux. Dans le processus, le chef d’agence devrait faciliter l’opération, avec l’appui de l’informaticien sénégalais.

F. A. A.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

18 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




Condamné à 14 ans de prison, Désiré Vodonou voit sa peine réduite à 7 ans


18 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
La chambre des appels de la CRIET a rendu ce lundi 17 novembre 2025 son (…)
Lire la suite

Un activiste arrêté pour un appel à la rébellion sur Facebook


16 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Bankolé Amiur Arcade O., identifié comme l’homme derrière le compte (…)
Lire la suite

Saisie de 130 kg de chanvre indien cachés dans des sacs de maïs


12 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le commissariat du premier arrondissement de Bohicon a intercepté, (…)
Lire la suite

100 kg de produits pharmaceutiques contrefaits saisis


10 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Dans la nuit du dimanche 9 au lundi 10 novembre 2025, la Police (…)
Lire la suite

2 réseaux de vol de motos démantelés en deux semaines


10 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Deux opérations coup de poing, menées fin octobre 2025, ont permis de (…)
Lire la suite

Des voleurs arrêtés,17 bœufs retrouvés


10 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le commissariat de l’arrondissement de Bassila dans le département de (…)
Lire la suite

La police se rapproche des populations avec le 117


8 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La Police républicaine dispose désormais d’un centre d’appel dédié et (…)
Lire la suite

L’ACAT-Bénin actualise le guide sur les garanties judiciaires des détenus


7 novembre 2025 par Ignace B. Fanou
Dans le cadre de son projet intitulé « Garantir l’accès des détenus en (…)
Lire la suite

Mise en place d’une coordination de soutien aux familles des soldats (…)


2 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
A travers une décision en date du 7 octobre 2025, la hiérarchie (…)
Lire la suite

Le pasteur Edgard Guidibi en prison


29 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le pasteur et promoteur immobilier, Minaboua Edgard Marius Guidibi, (…)
Lire la suite

Isidore Gnonlonfoun et un ancien cadre de la mairie arrêtés


29 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
L’ancien maire de la ville de Cotonou, Isidore Gnonlonfoun, n’est plus (…)
Lire la suite

Une femme jugée pour une affaire de 20 millions FCFA


28 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (…)
Lire la suite

Un homme risque 60 mois de prison pour abus de confiance


24 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le tribunal de première instance d’Abomey-Calavi a jugé un homme pour (…)
Lire la suite

Un vol de dindons conduit à la saisie de 2,2 milllions F de faux billets


24 octobre 2025 par Marc Mensah
Une enquête pour vol d’animaux domestiques a pris une tournure (…)
Lire la suite

29 boulettes de psychotropes et 150 comprimés saisis


24 octobre 2025 par Marc Mensah
Trois (03) individus ont été interpellés, mercredi 22 octobre 2025 au (…)
Lire la suite

Le pasteur Edgard Guidibi en garde-à-vue


22 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le pasteur Edgard Guidibi en garde-à-vue à la Brigade criminelle ! Le (…)
Lire la suite

Un malfrat interpellé à Houègbo avec de faux billets


22 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Un redoutable malfrat a été interpellé ce mardi 21 octobre 2025, à (…)
Lire la suite

Boni Yayi et les candidats des Démocrates représentés par leurs avocats


22 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
L’ancien président de la République, Boni Yayi, ainsi que le duo de (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires