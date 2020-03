La Cena poursuit l’examen des dossiers de candidature

La Commission électorale nationale autonome (CENA) poursuit avec l’examen de la complétude des dossiers. Sur les 9 partis qui se sont rendus à la CENA, trois ont pu obtenir ce jeudi 12 mars 2020 leur récépissé provisoire. Il s’agit du Bloc Républicaine et l’Union Progressiste et u des Force cauris pour un Bénin émergent (FCBE). Les autres formations en sont toujours en attente de leur récépissé provisoire.

Le dossier du Mouvement populaire de libération (MPL) a été rejeté.

Les partis obtiendront le récépissé définitif au terme de l’examen de validité et de conformité des pièces.

