Erling Haaland a été élu meilleur joueur de la saison 2022/23 par l’UEFA

. L’attaquant norvégien de Manchester City, Erling Haaland, a été élu meilleur joueur de la saison 2022/23 par l’Union européenne des associations de football (UEFA). La cérémonie s’est déroulée à Monaco.

Son coéquipier belge Kevin De Bruyne, milieu de terrain, et l’attaquant argentin de l’Inter Miami Lionel Messi, qui a passé la saison dernière au Paris Saint-Germain (PSG), ont également été récompensés.

Lors de la saison 2022/23 avec Manchester City, Haaland a remporté le championnat, la FA Cup (coupe d’Angleterre) et la Ligue des champions. Le Norvégien a marqué 36 buts en championnat et a terminé meilleur buteur de la Ligue des champions en inscrivant 12 buts.

La saison dernière, Messi jouait au PSG, avec lequel il est devenu champion de France et a remporté le Trophée des champions. Avec l’Argentine, il a remporté la Coupe du monde au Qatar et a été élu meilleur joueur du tournoi. De Bruyne a délivré 16 passes décisives en Premier League et a été pour la quatrième fois meilleur passeur du championnat, un record dans l’histoire du tournoi.

L’entraîneur espagnol de Manchester City, Josep Guardiola, a été désigné meilleur entraîneur par l’UEFA. L’Espagnole Aitana Bonmati, de Barcelone, a été élue meilleure joueuse de la saison. La meilleure entraîneuse de football féminin est la Néerlandaise Sarina Wiegman, qui dirige l’équipe nationale d’Angleterre.

TASS, 31 août

31 août 2023 par