La Cabinet de Maxime Bankolé confié à l’huissier Topanou

Un gérant provisoire a été désigné pour administrer le cabinet de l’huissier de justice, Me Maxime Bankolé, condamné en justice.

Le ministre de la justice Séverin Quenum a désigné Maître Brice Topanou en qualité de gérant provisoire de l’étude de Me Maxime Bankolé, condamné à 4 ans d’emprisonnement ferme pour « complicité d’escroquerie et vente de parcelles à plusieurs acquéreurs » en juin 2020.

C’est à travers un arrêté en date du lundi 20 septembre 2021 que le Garde des Sceaux a procédé à la désignation de l’huissier de justice Me Brice Topanou en qualité de gérant provisoire de l’étude de Me Bankolé.

Suite à la condamnation de Me Maxime Bankolé, ses avocats-conseils ont interjeté appel. Mais la Cour d’appel de Cotonou a confirmé la décision du tribunal.

L’affaire a été portée devant la Cour suprême qui n’a pas encore rendue sa décision.

Dans l’attente de l’arrêt de cassation, Me Brice Topanou prend en charge l’administration du cabinet de l’huissier de justice Me Maxime Bankolé.

M. M.

20 septembre 2021 par ,