La CSTB jubile mais déplore les dégâts de la radiation

La Confédération syndicale des travailleurs du Bénin (CSTB) à travers un communiqué, vendredi 20 janvier 2023, a salué la décision de réintégration des enseignants ayant boycotté l’évaluation diagnostique, prise par le gouvernement en Conseil des ministres. L’organisation syndicale tout en se réjouissant, a dressé le bilan des trois années de radiation dans les familles des enseignants concernés.

Trois ans après leur radiation des effectifs des agents de l’État, les enseignants qui avaient boycotté l’évaluation diagnostique réintègrent la fonction publique. La décision a été prise, mercredi 18 janvier 2023, en Conseil des ministres.

Avec joie et satisfaction, la CSTB a publié un communiqué pour saluer la décision du gouvernement. « A l’endroit du gouvernement et de son chef, le Président de la République : nous prenons acte et nous nous réjouissons de ce qu’ils ont compris la nécessité de prendre cette décision salutaire pour corriger une injustice sociale qui a trop duré et qui impactait des centaines de familles », lit-on dans le communiqué signé de Kassa Mampo. Le syndicaliste n’a pas manqué d’évoquer quelques conséquences de la décision de radiation dans les familles des enseignants concernés. A l’en croire, trois enseignants ont perdu la vie pendant la période de radiation. Plusieurs autres familles ont été disloquées, des enseignantes et enseignants reniés par leurs parents pour avoir refusé de participer à l’évaluation diagnostique. « La décision tombe après beaucoup de dégâts », regrettent Kassa Mampo et ses camarades.

Selon l’organisation syndicale, « les conséquences sociales de la décision de radiation de ces enseignants sont incalculables ».

Tout en félicitant les 305 enseignants pour leur courage, la CSTB exprime ses remerciements à toutes les personnes qui avaient soutenu leurs camarades « financièrement, matériellement et moralement » afin de permettre à leurs familles ainsi qu’à eux-mêmes, « de traverser courageusement » cette période difficile de leur vie.

F. A. A.

22 janvier 2023 par ,