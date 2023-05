La CSTB commémore la Journée internationale du travail

La Confédération syndicale des travailleurs du Bénin CSTB) commémore ce lundi 1er mai 2023, la Journée internationale du travail. L’organisation syndicale a organisé une marche pacifique à travers les rues de Cotonou.

La communauté internationale célèbre ce lundi 1er mai 2023, la Journée internationale du travail. La CSTB à l’instar de plusieurs organisations syndicales célèbre l’événement. Elle a organisé une marche pacifique à travers les rues de Cotonou, la capitale économique du Bénin.

Sur les banderoles confectionnées pour la circonstance, on peut lire : « Non à l’exploitation et la sous-traitance sauvage des ouvriers des ouvriers des chantiers » ; « Il faut l’application des mesures de la revalorisation du SMIG et sa hiérarchisation dans les entreprises semi-publiques et privées du Bénin » ; « Les travailleurs dénoncent la cherté de la vie et la faim programmées et exigent : la suppression des nouveaux impôts, les taxes iniques des marchés, etc ».

La marche de commémoration de la Journée internationale du travail se poursuit en présence de Kassa Mampo, secrétaire général de la CSTB.

