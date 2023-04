La CSA-Bénin refuse de soumettre les doléances des travailleurs

La Confédération des Syndicats Autonomes du Bénin (CSA-Bénin) ne sera pas cette année face au gouvernement pour la présentation des doléances des travailleurs comme cela se fait à l’occasion de la célébration de la fête du travail. Une position que la confédération justifie par l’attitude du gouvernement.

En réponse à une correspondance du gouvernement par le biais de la ministre du Travail et de la Fonction publique invitant les centrales syndicales à transmettre un cahier de doléances des travailleurs, la Confédération des Syndicats Autonomes du Bénin (CSA-Bénin) a opposé un refus.

« A chaque fois le gouvernement demande le dépôt de cahier de doléances mais il n’y a pas grande satisfaction pour les travailleurs relativement aux doléances qu’on énumère dans ledit cahier », a déploré Anselme Amoussou, Secrétaire général de la CSA-Bénin.

La CSA-Bénin invite le gouvernement à œuvrer au fonctionnement régulier des instances du dialogue et de négociation afin de se pencher sur les doléances et ne pas se limiter qu’à l’aspect protocolaire.

