La CRIET maintient en détention l’ex député Soumaïla Sounon

La Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) a rejeté, lundi 23 février 2026, la demande de mise en liberté provisoire de l’ancien député Soumaïla Sounon Boké.

Incarcéré dans le cadre de l’enquête sur la tentative de coup d’État du 7 décembre 2025, l’ex député Soumaïla Sounon Boké est maintenu derrière les barreaux.

La Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) a opposé une fin de non-recevoir à la demande de l’ex député du parti Les Démocrates.

Malgré les arguments de la défense plaidant pour une comparution libre, le juge d’instruction a ordonné le maintien sous mandat de dépôt.

Arrêté le 23 décembre 2025, Soumaïla Sounon Boké est poursuivi pour « apologie de crime contre la sûreté de l’État » et « incitation à la rébellion ».

L’instruction se poursuit pour déterminer le degré de participation de chaque acteur dans cette tentative de renversement du pouvoir.

Pour l’heure, aucune date de procès n’a été avancée par le parquet spécial.

24 février 2026 par ,