Affaire mutinerie déjouée au Bénin

La CRIET maintient en détention l’ex député Soumaïla Sounon




La Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) a rejeté, lundi 23 février 2026, la demande de mise en liberté provisoire de l’ancien député Soumaïla Sounon Boké.

Incarcéré dans le cadre de l’enquête sur la tentative de coup d’État du 7 décembre 2025, l’ex député Soumaïla Sounon Boké est maintenu derrière les barreaux.

La Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) a opposé une fin de non-recevoir à la demande de l’ex député du parti Les Démocrates.

Malgré les arguments de la défense plaidant pour une comparution libre, le juge d’instruction a ordonné le maintien sous mandat de dépôt.

Arrêté le 23 décembre 2025, Soumaïla Sounon Boké est poursuivi pour « apologie de crime contre la sûreté de l’État » et « incitation à la rébellion ».

L’instruction se poursuit pour déterminer le degré de participation de chaque acteur dans cette tentative de renversement du pouvoir.

Pour l’heure, aucune date de procès n’a été avancée par le parquet spécial.
M. M.

24 février 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




Un commissariat attaqué à l’aube à Kouandé


24 février 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Un commissariat de la ville de Kouandé a été la cible d’une attaque (…)
Lire la suite

2 ans de prison ferme requis contre Schadrac Watowédé Houngnibo


24 février 2026 par Judicaël ZOHOUN
: Le parquet spécial de la CRIET a fait ses réquisitions le lundi 22 (…)
Lire la suite

130 candidats de la liste supplémentaire invités pour la visite médicale


22 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Dans le cadre du concours direct de recrutement de 715 élèves agents de (…)
Lire la suite

140 plaquettes de chanvre indien saisies à Tchetti


19 février 2026 par Akpédjé Ayosso
Les éléments du commissariat frontalier de Tchetti, localité située (…)
Lire la suite

L’affaire "décès d’une parturiente au CHUD Ouémé" s’ouvre à Porto-Novo


19 février 2026 par Akpédjé Ayosso
Des agents de santé sont poursuivis dans l’affaire "décès d’une (…)
Lire la suite

Un prévenu risque 10 ans pour ventes multiples de parcelles


19 février 2026 par Akpédjé Ayosso
La Cour spéciale des affaires foncières a examiné, lundi 16 février (…)
Lire la suite

Un homme jugé pour avoir détourné l’héritage d’un ami décédé


11 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Au Bénin, un homme a comparu, ce mardi 10 février 2026, devant les (…)
Lire la suite

Un locataire condamné pour 2,49 millions FCFA de loyers impayés


10 février 2026 par Marc Mensah
Le locataire d’un immeuble à Porto-Novo a été expulsé pour 46 mois de (…)
Lire la suite

Bertin Bada arbore ses attributs de Général 5 Etoiles


10 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Promu au grade de Général 5 Etoiles lors de la session extraordinaire (…)
Lire la suite

L’AJ/QDS dresse les perspectives pour 2026


6 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le Bureau exécutif de l’Association des journalistes spécialistes des (…)
Lire la suite

Un rapport du CNIN compromet le Tiktokeur flapacha devant les juges


6 février 2026 par Judicaël ZOHOUN
Rebondissement dans le procès du tiktokeur Flapacha devant la CRIET : 5 (…)
Lire la suite

Les 5 premières comparutions pour apologie du Coup d’Etat déjoué


6 février 2026 par Judicaël ZOHOUN
Au Bénin, les premières audiences concernant plusieurs personnes (…)
Lire la suite

2 voleurs de moto arrêtés après une panne sèche


4 février 2026 par Marc Mensah
2 voleurs présumés de motocyclette ont été interpellés après avoir vu (…)
Lire la suite

L’avocat plaide la folie mais la prévenue affirme qu’elle n’est pas folle


3 février 2026 par Judicaël ZOHOUN
Ce mardi 3 février 2026, le procès de la tiktokeuse Kingbo Florence, (…)
Lire la suite

770 litres de sodabi impropre retirés du marché


3 février 2026 par Marc Mensah
770 litres d’alcool communément appelé Sodabi, reconnu impropre à la (…)
Lire la suite

2 faux secouristes arrêtés après le vol d’une moto


30 janvier 2026 par Marc Mensah
La police a interpellé deux individus soupçonnés d’avoir volé une (…)
Lire la suite

Un faux militaire américain risque 10 ans de prison pour arnaque


30 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
La Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme (…)
Lire la suite

Alassane Tigri déposé en prison après son audition devant la CRIET


29 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Le dossier du coup d’État manqué du 7 décembre 2025 connaît un nouveau (…)
Lire la suite


