La CRIET fait des mises en garde dans le dossier du navire AK MASHA

Les auteurs de publications mensongères sur les réseaux sociaux mettant en cause le dossier du navire AK MASHA, jugé par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET), s’exposent à des sanctions. Le Procureur spécial près la CRIET à travers un communiqué mardi 5 août 2025, a fait des mises en garde.

La CRIET réagit aux publications sur les réseaux sociaux dans le dossier du navire AK MASHA, mettant en cause 08 membres de l’équipage, poursuivis pour « contrebande, recel et blanchiment de capitaux ». A travers un communiqué ce mardi 5 août 2025, le Procureur souligne que ces publications sont « truffées d’inexactitudes, sur le contexte de l’interception du bâtiment en mer, d’ignorances des résultats des investigations et du contenu du dossier judiciaire ». « Elles constituent une immixtion dans le fonctionnement de la justice », a fait savoir Mario METONOU, rappelant qu’en application de l’article 279 du code pénal, « toute immixtion dans le fonctionnement de la justice et plus précisément toute déclaration publique de nature à influencer le cours normal d’une instance est punie d’une peine de six (6) à douze (12) mois d’emprisonnement et ou d’une amende de cinquante mille (50 000) à cinq cent mille (500 000) FCFA ».

A propos du navire AK MASHA

Le navire AK MASHA selon le communiqué du Procureur, a été intercepté dans les eaux territoriales béninoises le 31 décembre 2024, alors que son système d’identification automatique (AIS) était désactivé. Ce qui constitue « une infraction des règles de navigation maritime ». « L’examen de son itinéraire inhabituel, depuis le port de Rouen jusqu’à celui de Lagos, a révélé plusieurs interruptions de signal AIS, des communications suspectes établies en cours de route, ainsi que des éléments compromettants contenus dans une plainte ayant mobilisé les autorités maritimes et judiciaires du Bénin », renseigne le communiqué.

Ces faits selon le procureur, ont motivé l’ouverture de poursuites judiciaires. À l’issue de l’enquête, le jugement rendu le 28 avril 2025 a abouti à diverses condamnations, à la libération de certains membres de l’équipage, ainsi qu’à la confiscation du navire au profit de l’État béninois. Les prévenus ont fait appel. L’affaire a été examinée le 4 août 2025 en présence constante des avocats de la défense et mise en délibéré pour le 20 octobre 2025, renseigne le communiqué du Procureur.

