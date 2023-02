La CRIET bientôt transférée à Cotonou

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) quitte bientôt Porto-Novo pour Cotonou. La juridiction spéciale va occuper les bureaux de la Cour suprême.

Installée depuis sa création à Porto-Novo la capitale du Bénin, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme va bientôt déménager. Elle va occuper les anciens bureaux de la Cour suprême à Cotonou. A cet effet, la phase1 des travaux de réfection des anciens bureaux de la Cour suprême vont bientôt démarrer.

Le ministère de la justice et de la législation est le maître d’ouvrage des travaux, et l’Agence nationale d’équipements et du patrimoine immobilier de la justice (ANEPIJ), le maître d’ouvrage délégué.

Le contrôle et la surveillance de ces travaux prévus pour durer 04 mois seront assurés par l’entreprise ETS KADNIK.

La phase1 des travaux de réfection des anciens bureaux de la Cour suprême au profit de la CRIET est financé sur le budget autonome.

F. A. A.

13 février 2023 par ,