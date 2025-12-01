lundi, 1er décembre 2025 -

Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Elections générales 2026 au Bénin

Les listes FCBE, UP-R, BR, Moele-Bénin et LD validées pour les législatives




Les listes définitives de candidature des partis aux élections législatives de 2026 ont été publiées ce 1er décembre 2025 par la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA).

A la suite de la vérification de la conformité des dossiers, la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) a validé les listes de cinq partis aux élections législatives de 2026. Il s’agit de Force Cauris pour un Bénin Emergent (FCBE), Les Démocrates (LD), Mouvement des Elites Engagées pour l’Emancipation du Bénin (Moele-Bénin), Bloc Républicain (BR) et Union Progressiste le Renouveau (UP-R).

La liste définitive a été rendue publique ce 1er décembre 2025.

Lire DECISION de la CENA

1er décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




