Les listes FCBE, UP-R, BR, Moele-Bénin et LD validées pour les législatives

Les listes définitives de candidature des partis aux élections législatives de 2026 ont été publiées ce 1er décembre 2025 par la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA).

A la suite de la vérification de la conformité des dossiers, la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) a validé les listes de cinq partis aux élections législatives de 2026. Il s’agit de Force Cauris pour un Bénin Emergent (FCBE), Les Démocrates (LD), Mouvement des Elites Engagées pour l’Emancipation du Bénin (Moele-Bénin), Bloc Républicain (BR) et Union Progressiste le Renouveau (UP-R).

La liste définitive a été rendue publique ce 1er décembre 2025.

Lire DECISION de la CENA

