La CÉNA s’ouvre au public du 3 au 5 octobre

Journées Portes Ouvertes à la Commission Électorale Nationale Autonome (CÉNA) à partir de ce mardi 3 au vendredi 5 octobre 2023.

« Ensemble pour des élections crédibles, pacifiques et transparentes », c’est sous ce thème que se déroulent les Journées Portes Ouvertes à la Commission Électorale Nationale Autonome (CÉNA).

L’institution en charge de l’organisation des élections échangera avec les auditeurs de la chaire de l’Unesco, les représentants d’Organisations de la Société Civile (Osc), de partis politiques, acteurs des médias, l’Agence Nationale d’Identification des Personnes (Anip) et la Direction des Partis Politiques et des Affaires Électorales (Dppae).

Ces Journées Portes Ouvertes se dérouleront du mardi 03 au vendredi 05 octobre 2023.

M. M.

3 octobre 2023 par