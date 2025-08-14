jeudi, 14 août 2025 -

Département de l'Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :     Bourse régionale :Le Bénin lève 33 milliards FCFA sur le marché financier de l'UMOA :     Bourse régionale :Le Bénin lève 33 milliards FCFA sur le marché financier de l'UMOA :     Chelsea domine le Paris Saint-Germain (3-0) en finale de la Coupe du monde des clubs de la FIFA : Chelsea a été sacré champion du monde des clubs en dominant le PSG, (…)     Assemblée générale élective à la Fédération béninoise de tennis : Jean-Claude Talon réélu pour un nouveau mamndat de 4 ans. La (…)    

Élection présidentielle 2026

La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août

(Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages)




La Commission électorale nationale autonome (CENA) rencontre le mercredi 20 août 2025, les députés dans le cadre du processus enclenché pour l’élection présidentielle 2026.

A travers une note d’information, le Secrétaire général administratif de l’Assemblée nationale invite les députés à une séance d’échanges avec la Commission électorale nationale autonome (CENA). Cette rencontre sera consacrée à la présentation des modalités de mise en œuvre des parrainages. Ladite séance aura lieu à Porto-Novo au Palais des Gouverneurs, mercredi 20 août 2025, à 15 heures.
La CENA a déjà entamé les échanges ce mardi 12 août avec les maires des communes du Nord-Bénin. Ces échanges permettent aux différents acteurs de mieux comprendre les conditions de l’opérationnalisation du parrainage.

A.A.A

