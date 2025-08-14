La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août

La Commission électorale nationale autonome (CENA) rencontre le mercredi 20 août 2025, les députés dans le cadre du processus enclenché pour l’élection présidentielle 2026.

A travers une note d’information, le Secrétaire général administratif de l’Assemblée nationale invite les députés à une séance d’échanges avec la Commission électorale nationale autonome (CENA). Cette rencontre sera consacrée à la présentation des modalités de mise en œuvre des parrainages. Ladite séance aura lieu à Porto-Novo au Palais des Gouverneurs, mercredi 20 août 2025, à 15 heures.

La CENA a déjà entamé les échanges ce mardi 12 août avec les maires des communes du Nord-Bénin. Ces échanges permettent aux différents acteurs de mieux comprendre les conditions de l’opérationnalisation du parrainage.

A.A.A

