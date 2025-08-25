La CENA recrute des agents électoraux

Dans le cadre de l’organisation des élections couplées législatives et communales du 11 janvier 2026 au Bénin, la commission électorale nationale autonome (CENA), lance un appel à candidatures pour le recrutement des Coordonnateurs d’arrondissement et de zone (CA et CZ), Assistants de coordonnateur d’arrondissement et de zone (ACA et ACZ), et des Membres de poste de vote (MPV). C’est à travers un communiqué de presse publié le vendredi 22 août 2025.

Lire Communiqué de la CENA

