dimanche, 4 janvier 2026 -

586 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :     ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T poste disponible sur le BENIN . Et un HYDROGRAPHE Contact +229 0197339898 : ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T (…)     Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)    

Élections générales de 2026

La CENA réceptionne du matériel électoral




La Commission Électorale Nationale Autonome (CENA) a réceptionné du nouveau matériel électoral au centre de colisage à Akpakpa.

Le processus d’organisation des élections générales de 2026 se poursuit avec le colisage du matériel électoral. La CENA a réceptionné de nouveaux équipements essentiels destinés au bon déroulement du scrutin sur toute l’étendue du territoire national. Il s’agit entre autres de nouvelles urnes transparentes, d’isoloirs, de marqueurs indélébiles ainsi que d’enveloppes inviolables.

L’ouverture des conteneurs s’est déroulée dans un climat de rigueur et de transparence, en présence des acteurs concernés, témoignant de la volonté des organisateurs de garantir un scrutin fiable et inclusif.

A.A.A

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

2 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




Keith Sonon, femme de l’année 2025


4 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La cheffe béninoise Keith Sonon a marqué l’histoire, à travers son défi (…)
Lire la suite

Voici les raisons du limogeage du directeur départemental de la Police (…)


4 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
À la suite d’une bavure policière survenue dans la nuit du vendredi 2 (…)
Lire la suite

Des orateurs du BR et FCBE absents aux opérations d’enregistrement de (…)


4 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
A travers un communiqué de presse en date de ce samedi 03 janvier 2026, (…)
Lire la suite

La revue L’encrier renversé organise son 38e concours de nouvelles


2 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La revue L’encrier renversé, avec pour partenaires la communauté (…)
Lire la suite

Patrice Talon passe le réveillon aux côtés des citoyens


2 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le Président de la République, Patrice Talon, a créé la surprise en se (…)
Lire la suite

Les vœux de Patrie Talon à la Nation Béninoise


2 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
A l’orée de la nouvelle année, le chef de l’Etat Patrice Talon a (…)
Lire la suite

Liste des assistants aux coordonnateurs d’arrondissement et de zone


30 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La liste des assistants des coordonnateurs d’arrondissement et de zone (…)
Lire la suite

106 cybercriminels arrêtés et 4318 comptes fermés


29 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
En un mois, 106 cybercriminels ont été arrêtés au Bénin et 4318 comptes (…)
Lire la suite

Les partis invités à respecter la réglementation sur l’affichage (…)


29 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le Ministre du Cadre de vie et des Transports, chargé du Développement (…)
Lire la suite

Ce que révèle l’enquête policière sur la mutinerie


28 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le gouvernement a dressé un premier bilan matériel des violences de la (…)
Lire la suite

Vers un nouveau nom et un nouveau visage pour le Palais des congrès


27 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Conseil extraordinaire des ministres, tenu vendredi 26 décembre (…)
Lire la suite

Le gouvernement recompose le haut commandement


26 décembre 2025 par Marc Mensah
Le gouvernement a acté, vendredi 26 décembre 2025, une série de (…)
Lire la suite

COMPTE RENDU DU CONSEIL DES MINISTRES DU 26 DÉC. 2025


26 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le Conseil des Ministres s’est réuni vendredi, le 26 décembre 2025, (…)
Lire la suite

La CBDH recrute des moniteurs électoraux


25 décembre 2025 par Marc Mensah
Dans le cadre des élections générales de 2026, la Commission Béninoise (…)
Lire la suite

Le premier vol spécial Paris-Cotonou atterrit au Bénin


25 décembre 2025 par Marc Mensah
Le premier vol spécial Paris–Cotonou a atterri, samedi 21 décembre (…)
Lire la suite

La HAAC impose aux médias la diffusion des messages d’intérêt public


24 décembre 2025 par Marc Mensah
La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC), a (…)
Lire la suite

Talon défend la démocratie comme un levier de développement


23 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le chef de l’Etat Patrice Talon était face aux députés de la 9e (…)
Lire la suite

Les candidats au concours attendus samedi dans 12 centres


23 décembre 2025 par Marc Mensah
La phase écrite du concours de recrutement de 715 élèves agents de (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires