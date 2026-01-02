La CENA réceptionne du matériel électoral

La Commission Électorale Nationale Autonome (CENA) a réceptionné du nouveau matériel électoral au centre de colisage à Akpakpa.

Le processus d’organisation des élections générales de 2026 se poursuit avec le colisage du matériel électoral. La CENA a réceptionné de nouveaux équipements essentiels destinés au bon déroulement du scrutin sur toute l’étendue du territoire national. Il s’agit entre autres de nouvelles urnes transparentes, d’isoloirs, de marqueurs indélébiles ainsi que d’enveloppes inviolables.

L’ouverture des conteneurs s’est déroulée dans un climat de rigueur et de transparence, en présence des acteurs concernés, témoignant de la volonté des organisateurs de garantir un scrutin fiable et inclusif.

A.A.A

