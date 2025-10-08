La CENA publie le calendrier des élections Communales/législatives

La Commission électorale nationale autonome (CENA) a publié, à travers un communiqué, ce mercredi 8 octobre 2025, le calendrier électoral devant servir à l’organisation des élections couplées communales et législatives de 2026. Selon ce calendrier, l’affichage de la liste électorale démarre le 15 octobre 2025 avec l’Agence nationale d’identification des personnes (ANIP). Cette étape sera suivie de l’enregistrement des déclarations de candidatures à l’élection des membres des conseils communaux le 24 novembre 2025. La campagne électorale démarre le 26 décembre 2025, et le scrutin 11 janvier 2026.

Le calendrier au complet

8 octobre 2025 par ,