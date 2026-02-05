jeudi, 5 février 2026 -

🔴𝗖𝗢𝗠𝗠𝗨𝗡𝗔𝗟𝗘𝗦 𝟮𝟬𝟮𝟲 𝗕𝗥 : 𝟴𝟱𝟮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝗣𝗮𝘀 𝗲́𝗹𝗶𝗴𝗶𝗯𝗹𝗲 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗲 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗮𝗴𝗲 𝗱𝗲𝘀 𝘀𝗶𝗲̀𝗴𝗲𝘀 𝗨𝗣-𝗥 : 𝟵𝟲𝟯 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 :     🔴𝗡𝗢𝗠𝗕𝗥𝗘 𝗗𝗘 𝗦𝗜𝗘̀𝗚𝗘𝗦 𝗣𝗔𝗥 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜 ✅️𝗨𝗣-𝗥 : 𝟲𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗕𝗥 : 𝟰𝟵 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗟𝗗 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ; ✅️𝗠𝗼𝗲𝗹𝗲-𝗕𝗲́𝗻𝗶𝗻 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ✅️𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ 𝗣𝗘𝗔𝗖𝗘 𝗙𝗠 ( 𝗣𝗲𝗮𝗰𝗲 𝗙𝗠) :     Résultats provisoires des législatives de janvier 2026 : Upr : 41,15% : 60 sièges (44+16) BR : 36% : 49 sièges (41+8) :     Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :    

Trois semaines après les élections communales et législatives

La CENA promet de payer les agents électoraux




Les agents électoraux recrutés dans le cadre des élections communales et législatives du 11 janvier 2026 ne sont pas encore payés. La Commission électorale nationale autonome (CENA), à travers une annonce vient de les rassurer.

Plus de panique. Tous les agents électoraux recrutés dans le cadre du double scrutin législatif et communal du 11 janvier 2026 seront bientôt payés. La Commission électorale nationale autonome rassure à travers une annonce. « Le processus du traitement administratif et financier est en cours conformément aux procédures en vigueur. Les dispositions nécessaires sont prises pour l’aboutissement du processus », renseigne l’institution en charge de l’organisation des élections au Bénin qui exhorte par la même occasion, les agents concernés à la patience.
Les élections sont terminées depuis trois semaines et les agents électoraux sont dans l’attente de leur paiement.

F. A. A.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

5 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




