La CENA promet de payer les agents électoraux

Les agents électoraux recrutés dans le cadre des élections communales et législatives du 11 janvier 2026 ne sont pas encore payés. La Commission électorale nationale autonome (CENA), à travers une annonce vient de les rassurer.

Plus de panique. Tous les agents électoraux recrutés dans le cadre du double scrutin législatif et communal du 11 janvier 2026 seront bientôt payés. La Commission électorale nationale autonome rassure à travers une annonce. « Le processus du traitement administratif et financier est en cours conformément aux procédures en vigueur. Les dispositions nécessaires sont prises pour l’aboutissement du processus », renseigne l’institution en charge de l’organisation des élections au Bénin qui exhorte par la même occasion, les agents concernés à la patience.

Les élections sont terminées depuis trois semaines et les agents électoraux sont dans l’attente de leur paiement.

F. A. A.

5 février 2026 par ,