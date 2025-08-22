La CENA ouvre les candidatures aux postes d’agents électoraux

La Commission Électorale Nationale Autonome (CENA) a annoncé l’ouverture du recrutement des agents électoraux dans le cadre des élections générales de 2026 au Bénin.

Selon le communiqué publié, tout citoyen béninois remplissant les conditions requises peut faire acte de candidature.

Plusieurs postes sont concernés : Coordonnateurs d’Arrondissement ou de Zone (CA/CZ), Assistants coordonnateurs (ACA/ACZ) et Membres de poste de vote (MPV).

La période de dépôt des dossiers s’étend du 21 août au 30 septembre 2025. Les candidatures doivent être soumises exclusivement en ligne via le site officiel de la CENA : https://erecrutement.cena.bj/

