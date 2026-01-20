La CENA lance le recrutement des agents électoraux

A travers un communiqué de presse, ce mardi 20 février 2026, la Commission électorale nationale autonome (CENA), a lancé le recrutement des agents électoraux dans le cadre de l’élection présidentielle d’avril 2026. L’institution en charge de l’organisation des élections au Bénin recrute dans ce cadre, des Coordonnateurs d’arrondissements ou de zone (CA-ou CZ), des Assistants des coordonnateurs d’arrondissement ou de zone (ACA ou ACZ), et des Membres des postes de vote (MPV).

Le communiqué de la CENA

