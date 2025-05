La CENA, l’ANIP, la DEI et la DACBE bientôt relogées dans un centre

Ce mercredi 21 mai 2025 en Conseil des ministres, le gouvernement a annoncé la construction d’un Centre d’Identification - Immigration -Emigration - Election (CIIEEL) à Cotonou. Il s’agit d’un centre d’envergure pour abriter les sièges de plusieurs institutions publiques.

La Commission Électorale nationale autonome (CENA), l’Agence nationale d’Identification des personnes (ANIP), la Direction de l’Émigration et de l’Immigration (DEI), et la Direction des Affaires consulaires et des Béninois de l’Extérieur (DACBE) seront bientôt relogées dans un centre qui sera bientôt construit à Cotonou. La décision a été prise ce mercredi 21 mai 2025 en Conseil des ministres.

Le centre dénommé CIIEEL va abriter la CENA avec un bâtiment de 4 niveaux, deux autres bâtiments de même configuration pour l’ANIP et la DEI, et un bâtiment de 2 niveaux pour la DACBE.

F. A. A.

