La CENA forme les formateurs des agents électoraux

La Commission Électorale Nationale Autonome (CENA) a lancé ce jeudi 18 décembre 2025, la formation des formateurs des agents électoraux à l’ex INFOSEC à Cotonou.

Démarrage de la formation des agents électoraux ce jeudi. Les modules de cette première journée ont porté sur les rôles et responsabilités des agents électoraux, les infractions et sanctions en matière électorale ainsi que la présentation et le remplissage des documents électoraux. Les communications ont permis aux participants de mieux comprendre les textes et procédures électoraux.

Cette formation a pour but de renforcer les capacités techniques et professionnelles des acteurs pour le bon déroulement des élections.

18 décembre 2025