La CENA fait le point de l’avancement du processus avec les partis politiques

La Commission électorale nationale autonome (CENA) a tenu, ce lundi 04 août 2025, une séance de travail avec partis politiques régulièrement enregistrés au ministère de l’intérieur. Objectif : présenter le bilan du processus électoral engagé dans le cadre des élections générales de 2026 au Bénin.

Conformément aux dispositions de l’article 19 du Code électoral, la CENA a rencontré les partis politiques, ce lundi 04 août 2025, pour une séance d’échanges afin de leur présenter l’évolution du processus électoral devant conduire aux élections générales de 2026.

A l’entame de la séance, le rapporteur de l’institution a salué l’esprit républicain des formations politiques présentes à cette rencontre. Léontine Adossou Davo, en l’absence du président de la CENA, a levé l’équivoque autour de notions souvent confondues à savoir, « le chronogramme électoral », élaboré par la CENA et qui est dynamique et adaptable ; et « le calendrier électoral » qui, d’après ses explications, est « intangible ». A l’en croire, cette séance d’échanges n’était pas une simple formalité, mais une étape importante leur permettant de maîtriser tous les éléments préparatoires afin de leur permettre de jouer pleinement leur rôle dans le processus électoral.

Le niveau d’avancement du calendrier, les pièces requises pour les dossiers de candidature, les modalités d’enregistrement, ainsi que les défis logistiques liés aux délais ont été exposés au cours de la rencontre à laquelle ont pris part, les présidents Appolinaire Avognon de la NFN, Jacques Ayadji du MOELE-BENIN, et Expérience Tèbè du MPL, ainsi que des représentants du Bloc républicain (BR) et de l’Union progressiste le renouveau (UPR).

