La CENA examine les dossiers dès ce vendredi

La Commission Électorale Nationale Autonome (CENA) a fait le point de l’enregistrement des déclarations de candidatures aux élections législatives du 8 janvier 2022. C’est à travers un point de presse tenu, vendredi 4 novembre 2022, au siège de la CENA. Occasion pour Sacca Lafia, président de la CENA, de dévoiler la suite du processus.

Le 2 novembre avant minuit à la date de clôture de l’enregistrement des déclarations de candidature aux élections législatives du 8 janvier 2022, huit (8) partis politiques ont déposé leur dossier à la Commission Nationale Autonome (CENA), selon le point fait ce vendredi 4 novembre 2022 par le président de la CENA. Il s’agit de Force Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE) ; Union Progressiste Le Renouveau (Up Le renouveau) ; Bloc Républicain (BR) ; Nouvelle Force Nationale (NFN) ; Mouvement des Élites Engagées pour l’Émancipation du Bénin (MOELE-BÉNIN) ; Les démocrates (LD) ; Mouvement populaire de libération (MPL) ; Union Démocratique pour un Bénin Nouveau (UDBN). Ces huit listes ont reçu un récépissé provisoire.

« Dès aujourd’hui, il sera procédé et dans toutes les prochaines heures, à l’étude au fond des dossiers. A l’issue de cet examen approfondi des dossiers, il sera notifié à chaque parti politique, les insuffisances constatées dans la déclaration de candidatures qu’il a déposée. Ces partis disposent de 72h ouvrables à compter de la date de notification pour compléter les pièces manquantes et remédier aux autres défaillances de leurs dossiers », a indiqué Sacca Lafia, président de la CENA en ce qui concerne la suite du processus.

M. M.

Point de presse portant sur l’enregistrement des déclarations de candidatures pour les Législatives de 2023

Béninoises, Béninois,

Mes chers compatriotes,

Dans notre marche commune vers les Législatives de janvier 2023, et pour donner suite à notre invitation du 27 octobre dernier, invitation adressée aux partis politiques désireux de participer à ces consultations électorales à déposer leurs dossiers de candidatures, invitation qui s’est référée au calendrier électoral publié le 10 octobre 2022. Le tout conformément aux dispositions des articles 38 et 168 de la loi n°2019-43 du 15 novembre 2019 portant Code électoral en République du Bénin, nous avons reçu du 28 octobre au 2 novembre 2022, à la Commission électorale nationale autonome des déclarations de candidatures. En effet, le 2 novembre 2022, avant minuit, heure de la clôture de la réception des déclarations de candidatures, 8 partis politiques étaient effectivement présents dans l’enceinte de la Céna pour le dépôt de leurs déclarations de candidatures. Il s’agit dans l’ordre d’arrivée :

1. Force cauris pour un Bénin émergent (Fcbe)

2. Union progressiste Le renouveau (Up Le renouveau)

3. Bloc républicain (Br)

4.Nouvelle force nationale (Nfn)

5.Mouvement des élites engagées pour l’émancipation du Bénin (Moele-Bénin)

6.Les démocrates (Ld)

7.Mouvement populaire de libération (Mpl)

8.Union démocratique pour un Bénin nouveau (Udbn)

Au total, à cette phase du processus électoral, la Céna a enregistré 8 listes de candidatures. Chacun de ces partis a déposé le nombre de dossiers exigé par le Code électoral soit 218 dossiers décomposés comme suit :

– 109 de dossiers de candidatures titulaires dont 24 exclusivement réservés aux femmes et ;

– 109 dossiers de candidatures suppléants dont 24 également exclusivement dédiés aux femmes.

A l’issue de la vérification prescrite à cette étape, et toujours conformément aux dispositions du Code électoral, nous avons délivré à chacune de ces formations politiques, le récépissé provisoire devant constaté la réception de leurs dossiers. En pièces jointes à chacun de ces 8 récépissés provisoires délivrés, a été annexé un rapport de complétude. Ce rapport précise les pièces manquantes aux différents dossiers.

Dès aujourd’hui, il sera procédé et dans toutes les prochaines heures, à l’étude au fond des dossiers. A l’issue de cet examen approfondi des dossiers, il sera notifié à chaque parti politique, les insuffisances constatées dans la déclaration de candidatures qu’il a déposée. Ces partis disposent de 72h ouvrables à compter de la date de notification pour compléter les pièces manquantes et remédier aux autres défaillances de leurs dossiers.

Mesdames et messieurs, je vous remercie.

4 novembre 2022 par