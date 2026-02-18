La CENA entame le paiement des agents électoraux

La Commission électorale nationale autonome (CENA) a entamé le paiement des agents électoraux mobilisés dans le cadre des élections législatives et communales couplées du 11 janvier dernier.

Fin de plusieurs semaines d’attente pour les agents électoraux.Ces derniers avaient exprimé leur mécontentement face au retard observé dans le paiement. Les opérations électorales étant achevées depuis le 11 janvier, l’impatience grandissait parmi ces acteurs clés du processus électoral, qui ont contribué à la bonne tenue du scrutin sur toute l’étendue du territoire national.

Face aux plaintes, la CENA avait publié un communiqué pour rassurer les agents. L’institution y indiquait que « le processus de traitement administratif et financier est en cours, conformément aux procédures en vigueur ». Elle précisait également que « les dispositions nécessaires sont prises pour l’aboutissement à bonne date du processus ».

Avec le démarrage effectif des paiements, la CENA joint désormais l’acte à la parole. Cette étape marque un soulagement pour les milliers d’agents recrutés pour les législatives et communales, qui attendaient la régularisation de leur situation financière.

