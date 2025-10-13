lundi, 13 octobre 2025 -

Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Élection présidentielle 2026

La CENA enregistre la candidature du duo Wadagni-Talata




Le ministre d’État, Romuald Wadagni, candidat de la mouvance présidentielle et sa colistière Mariam Chabi Talata ont déposé officiellement, ce lundi 13 octobre leurs dossiers de candidature à la Commission électorale nationale autonome (CENA).

C’est désormais effectif. Le duo Wadagni–Talata vient de déposer leurs dossiers pour l’élection présidentielle de 2026. C’est la première candidature enregistrée à la CENA depuis l’ouverture du dépôt des dossiers vendredi 10 octobre. Ce dépôt du duo Wadagni–Talata marque une étape importante dans le processus électoral.

L’arrivée du duo à la CENA a suscité une forte mobilisation. De nombreux militants, sympathisants et cadres des partis de la mouvance se sont rassemblés pour témoigner leur soutien. Plusieurs ministres et personnalités politiques de la mouvance présidentielle ont également fait le déplacement.

Après avoir rempli les formalités d’enregistrement, le ministre dEtat, Romuald Wadagni n’a pas fait de déclaration. Romaric Ogouwalé du Bloc Républicain, s’est réjoui de la forte mobilisation autour de la candidature du duo Wadagni-Talata. « C’est avec sérénité que notre duo aborde cette nouvelle étape », a-t-il affirmé. A la CENA, le dépôt des dossiers sera clôturé ce mardi 14 octobre 2025.

A.A.A

13 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




Les Béninois en RCI invités à la neutralité


13 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marina Houénou
Dans un communiqué en date du dimanche 12 octobre 2025, le consulat (…)
Lire la suite

Bénin et Cuba renforcent leurs liens historiques et diplomatiques


12 octobre 2025 par Marc Mensah
Pour la première fois, le ministre cubain des relations extérieures, (…)
Lire la suite

Le Discours de SM le Roi Mohammed VI au Parlement ce vendredi


10 octobre 2025 par Ignace B. Fanou
Sa Majesté le Roi Mohammed VI, accompagné de SAR le Prince Héritier (…)
Lire la suite

L’Accord agricole Maroc-UE amendé en faveur des Provinces du sud


3 octobre 2025 par Ignace B. Fanou
Une nouvelle page s’ouvre sur les relations entre le Royaume du Maroc (…)
Lire la suite

Hausse de 4,6 % du trafic de passagers en août


2 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
L’Association du transport aérien international (IATA) a publié ses (…)
Lire la suite

L’Accord agricole étendu aux produits du Sahara marocain


2 octobre 2025 par Ignace B. Fanou
L’accord agricole Maroc-UE amendé sera signé ce vendredi 3 octobre (…)
Lire la suite

Les Etats-Unis encouragent les investissements au Sahara marocain


25 septembre 2025 par Ignace B. Fanou
Après avoir réaffirmé à maintes occasions sa reconnaissance à la (…)
Lire la suite

Le député guadeloupéen Olivier Serva naturalisé Béninois


25 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le député Olivier Serva a obtenu la nationalité béninoise. ‎ ‎Le (…)
Lire la suite

SM. le Roi lance des projets ferroviaires structurants à Casablanca


24 septembre 2025 par Ignace B. Fanou
Sa Majesté le Roi Mohammed VI a procédé, le 24 septembre 2025, à la (…)
Lire la suite

Kamal Mekouar, l’Artisan de l’Excellence en Afrique


12 septembre 2025 par Ignace B. Fanou
Le Marocain Kamal Mekouar, Président-Directeur Général de Villa Design (…)
Lire la suite

Luanda accueille le sommet des chefs d’État sur le financement des (…)


12 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
L’Agence de développement de l’Union africaine (AUDA-NEPAD) et la (…)
Lire la suite

L’ambassadrice du Bénin présente ses lettres de créance à D. Trump


10 septembre 2025 par Marc Mensah
S.E. Mme Agniola Ahouanmènou, l’ambassadrice du Bénin près les (…)
Lire la suite

Le Bénin et le Gabon réaffirment leurs liens d’amitié


23 août 2025 par Marc Mensah
La Vice-présidente du Bénin, Mariam Chabi Talata, a rencontré, jeudi 21 (…)
Lire la suite

Le Bénin fait ses premiers pas à l’Olympiade mondiale d’IA


22 août 2025 par Marc Mensah
Le Bénin a participé, pour la première fois, à l’Olympiade (…)
Lire la suite

Le basketteur américain Kameron Taylor, naturalisé Béninois


22 août 2025 par Marc Mensah
Le Bénin a accordé la nationalité à l’Américain Kameron Taylor, star du (…)
Lire la suite

1,5 milliard USD du Japon pour une Afrique verte et en bonne santé


20 août 2025 par Marc Mensah
Le Japon a annoncé mardi un soutien financier de 1,5 milliard de (…)
Lire la suite

Cotonou appelle Béninois et Gabonais à la « retenue et fraternité »


19 août 2025 par Marc Mensah
Le gouvernement béninois a appelé, lundi 18 août 2025, ses citoyens à (…)
Lire la suite

Le Roi du Maroc envoie 100 tonnes d’aide humanitaire à Gaza


18 août 2025 par Ignace B. Fanou
Le Royaume du Maroc vient encore d’acheminer une aide matérielle aux (…)
Lire la suite




