La CENA enregistre la candidature du duo Wadagni-Talata

Le ministre d’État, Romuald Wadagni, candidat de la mouvance présidentielle et sa colistière Mariam Chabi Talata ont déposé officiellement, ce lundi 13 octobre leurs dossiers de candidature à la Commission électorale nationale autonome (CENA).

C’est désormais effectif. Le duo Wadagni–Talata vient de déposer leurs dossiers pour l’élection présidentielle de 2026. C’est la première candidature enregistrée à la CENA depuis l’ouverture du dépôt des dossiers vendredi 10 octobre. Ce dépôt du duo Wadagni–Talata marque une étape importante dans le processus électoral.

L’arrivée du duo à la CENA a suscité une forte mobilisation. De nombreux militants, sympathisants et cadres des partis de la mouvance se sont rassemblés pour témoigner leur soutien. Plusieurs ministres et personnalités politiques de la mouvance présidentielle ont également fait le déplacement.

Après avoir rempli les formalités d’enregistrement, le ministre dEtat, Romuald Wadagni n’a pas fait de déclaration. Romaric Ogouwalé du Bloc Républicain, s’est réjoui de la forte mobilisation autour de la candidature du duo Wadagni-Talata. « C’est avec sérénité que notre duo aborde cette nouvelle étape », a-t-il affirmé. A la CENA, le dépôt des dossiers sera clôturé ce mardi 14 octobre 2025.

