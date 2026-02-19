La CENA encore en retard pour la sélection des agents électoraux

L’élection présidentielle du 12 avril 2026 s’annonce à grands pas. A moins de deux mois du scrutin, force est de constater que la CENA est encore en retard sur son chronogramme par rapport à la sélection des agents électoraux

D’après le chronogramme initial établi par la CENA pour la présidentielle d’avril 2026, la liste des agents électoraux devrait être publiée entre le 10 et le 14 février, conformément à l’Article 19 et 32 du Code électoral.

A la date de ce 19 février, rien ne présage encore de la publication de cette liste des CA, CZ, CEE, ACA, ACZ, PFC et MPV.

Des sources proches l’institution chargée de l’organisation de ce scrutin indiquent que la liste sera bientôt finalisée et que ce retard n’aura pas d’incidence sur le processus électoral.

Ce n’est pas la première fois que cette CENA accuse retard pour la publication de la liste des agents électoraux. Le même phénomène a été déploré pour les élections couplées législatives et communales du 11 janvier 2026.

Pour la présidentielle 2026, deux duo de candidats sont en lice. Le duo de la majorité au pouvoir, Wadagni-Talata, fera face à son challenger de l’opposition modérée, Hounkpè-Hounwanou.

19 février 2026 par