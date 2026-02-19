La CENA échange avec l’ambassadrice du Bénin en France

Le président de la Commission Électorale Nationale Autonome (CENA), Sacca Lafia, a reçu en audience, jeudi 19 février 2026, l’Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Bénin près la République française, Corinne Amori Brunet. C’est dans le cadre des préparatifs de l’élection présidentielle.

Les Béninois sont appelés aux urnes le 12 avril 2026 pour élire le prochain président de la République. Le président de la CENA Sacca Lafia a donc tenu une séance avec l’ambassadrice du Bénin en France en présence des membres du Conseil électoral ainsi que de la Direction générale des élections. Les discussions se sont axées sur l’organisation du vote dans la zone Europe, avec une attention particulière portée à la France, où réside une importante communauté béninoise.

Cette séance de travail témoigne de la volonté des autorités électorales d’assurer un scrutin inclusif, transparent et crédible, tant sur le territoire national qu’à l’étranger. La CENA entend ainsi garantir aux ressortissants béninois vivant en Europe les conditions nécessaires pour exercer pleinement leur droit de vote.

