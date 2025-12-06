samedi, 6 décembre 2025 -

Elections générales de 2026 au Bénin

La CENA digitalise les observateurs avec e.Accreditation




La Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) a lancé ’’e.Accreditation’’, sa plateforme numérique dédiée à la gestion des accréditations pour les élections générales de 2026.

Les observateurs nationaux et internationaux pourront désormais effectuer en ligne toutes leurs démarches liées à leur mission dans le cadre des élections générales de 2026. Tout se fait via https://eaccreditation.cena.bj

La plateforme numérique de gestions des accréditations à été lancée par la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA). Selon un communiqué de l’institution, les structures intéressées peuvent déposer leurs demandes directement via la plateforme.

6 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




