La CENA déploie matériel électoral sur le terrain

À trois jours du scrutin couplé des élections législatives et communales prévues pour le dimanche 11 janvier 2026, la Commission électorale nationale autonome a entamé, ce jeudi 8 janvier, le déploiement du matériel électoral vers les différentes communes du Bénin. L’opération a été lancée à partir du centre national de colisage d’Akpakpa, à Cotonou.

La CENA a achevé le processus de colisage, démarré le 8 décembre 2025. Après un mois de travaux techniques et logistiques, l’institution est désormais entrée dans la phase opérationnelle du convoyage du matériel destiné aux postes de vote sur l’ensemble du territoire national.

Le matériel concerné est essentiellement lourd. Il s’agit notamment des urnes, des isoloirs et des cantines électorales. Au total, 18 000 kits électoraux ont été confectionnés pour équiper les différents postes de vote, conformément au dispositif retenu pour ce double scrutin.

Pour assurer l’acheminement efficace du matériel, la CENA a mobilisé 77 camions afin de garantir que l’ensemble des communes soient entièrement approvisionnées au plus tard le samedi 10 janvier, à la veille du vote.

Des dispositions sécuritaires ont été prises en collaboration avec les autorités compétentes afin de sécuriser le convoyage du matériel électoral jusqu’à destination.

A. A. A

9 janvier 2026 par ,